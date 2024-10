POL-PPRP: Sexueller Übergriff auf 14-Jährige - Veröffentlichung eines Phantombildes

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (30.10.2024), gegen 07:35 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit dem Fahrrad auf dem Münchbuschweg in Richtung der Straße "Am Kanal". Hierbei sei ihm ein Auto entgegengekommen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn habe der 16-Jährige dem Fahrzeug ausweichen müssen und sei hierbei gestürzt. Das Auto sei weitergefahren. Der 16-Jährige verletzte sich und begab sich eigenständig in ein ...

