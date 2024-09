Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 19-jähriger Betrüger wird von pfiffigem 80-Jährigen reingelegt - Vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Am Freitagmittag (30. August) versuchte ein 19-jähriger Mann über eine Betrugsmasche die Bankkarte eines 80-jährigen Mülheimers zu erlangen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 10:30 Uhr erhielt der Mülheimer einen Anruf von einem unbekannten Mann. Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und täuschte vor, unter einem Vorwand die PIN und die Bankkarte des Seniors zu benötigen. Der 80-Jährige erkannte die Betrugsmasche und heckte seinerseits einen Plan aus, den Betrüger reinzulegen. Er präparierte einen entsprechenden Umschlag, welchen er dem unbekannten Abholer an seiner Haustüre an der Stooter Straße übergab. Der Tatverdächtige ging anschließend zu Fuß in Richtung Bushaltestelle, wurde jedoch von dem 80-Jährigen mit dem Pkw verfolgt. Der Mülheimer bot dem Mann an, ihn in die Innenstadt zu fahren. Nachdem der Mann eingestiegen war, fuhren sie tatsächlich in Richtung Innenstadt, wo die bereits alarmierten Polizisten das Fahrzeug stoppten und den Tatverdächtigen widerstandlos festnahmen.

Der Tatverdächtige wurde als ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifiziert (deutsche und tschechische Staatsangehörigkeit) und vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird aufgrund des Verdachts des Betruges ermittelt. /RB

