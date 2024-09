POL-E: Essen: Unbekannte rauben 15-Jährigen am Christinenpark aus - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Am Samstagabend (24. August) meldeten Zeugen einen unbekannten PKW-Fahrer, der in der Wittekindstraße Verkehrspoller, ein Verkehrsschild und einen Transporter beschädigt habe. Anschließend soll er in Richtung Rüttenscheider Straße geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:30 Uhr hatten mehrere Zeugen einen ...

