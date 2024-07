Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 462- Zeugen gesucht (30.06.2024)

Dunningen (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 462 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden ist. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW Tiguan war auf der B 462 von Schramberg herkommend in Richtung Rottweil unterwegs und kam vermutlich wegen Übermüdung auf der Strecke nach rechts von der Straße ab. Hierbei prallte er mit mehreren Leitpfosten zusammen, die jedoch unbeschädigt blieben. Am VW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme erlangten die Beamten Kenntnis davon, dass der Autofahrer bereits seit Schramberg schlangenlinienfahrend unterwegs war und nach dem Unfall ein unbekannter Fahrer eines roten Audis eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Kollision mit den herumfliegenden Leitpfosten zu vermeiden. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Personen, die die Fahrweise des VW-Fahrers beobachtet habe, und den entgegenkommenden unbekannten Audi-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

