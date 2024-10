POL-PPRP: Ankündigung Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (30.10.2024), gegen 18:30 Uhr, meldeten Zeugen ein Fahrzeug, dass in Schlangenlinien über die Oppauer Straße fuhr und nun am Fahrbahnrand angehalten habe. Vor Ort konnten Polizeikräfte die 52-jährige Fahrerin schlafend auf dem Fahrersitz antreffen. Die Frau war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Frau wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen ...

