POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2

Ludwigshafen (ots)

Heute (31.10.2024) wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Polizeioberrat Johannes Freundorfer, von Polizeivizepräsident Andreas Sarter offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Er übernahm bereits zum 15.07.2024 die Leitung der Kriminalinspektion Landau.

Der 41-Jährige wurde 2003 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Westpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2017 Dozent für Staats- und Verfassungsrecht, politische Bildung und Beamtenrecht an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. 2019 wechselte er zum Polizeipräsidium Westpfalz nach Kaiserslautern, wo er im Führungsstab den Stabsbereich Einsatz leitete. Im Oktober 2022 übernahm Johannes Freundorfer die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2. Hier führte er die sehr engagierte Präventionsarbeit seiner Vorgängerin Katja Brill unter dem Motto "Wir gemeinsam für LU" weiter. Die Kooperationskampagne "Rote Linie gegen häusliche Gewalt" zwischen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und dem Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen wurde dieses Jahr mit dem BIOS-Präventionspreis ausgezeichnet. Seit Juli 2024 ist Johannes Freundorfer Leiter der Kriminalinspektion Landau.

Gleichzeitig wurde die neue Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Polizeirätin Annika Wiese, von Polizeivizepräsident Andreas Sarter in ihr neues Amt eingeführt. Sie hat die Funktion bereits am 01.10.2024 offiziell übernommen.

Die 33-Jährige wurde 2010 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Mainz tätig. Im Rahmen ihrer Praxisbewährung für den Aufstieg in den höheren Polizeidienst durchlief sie Stationen im Polizeipräsidium Koblenz und im Ministerium des Innern und für Sport. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst, übernahm sie zum 01. Oktober 2024 die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

Polizeivizepräsident Andreas Sarter bedankte sich bei Johannes Freundorfer für die geleistete Arbeit und wünschte ihm und Annika Wiese viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ist in der Stadt Ludwigshafen für die Stadtteile, Nord/Hemshof, West, Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Friesenheim, Oggersheim und Ruchheim zuständig. Die Polizeiwache Oggersheim ist ihr organisatorisch angegliedert.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

