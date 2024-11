Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Notlandung eines Segelflugzeugs

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024 gegen 13:20 Uhr musste ein Segelflieger in der Nähe der Bruchstraße in Bad Dürkheim, auf einer dortigen Pferdekoppel, notlanden. Der 57-jährige Pilot des Segelfliegers startete seinen Flug in Lachen-Speyerdorf und wollte dort auch wieder landen. In Höhe Bad Dürkheim merkte der Pilot allerdings, dass er aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse auf dem dortigen Flugplatz landen müsse. Als der Pilot die Landung in den Almen ansteuern wollte, wurde der Segelflieger plötzlich von einer starken Windböe erfasst und nach unten gedrückt. Der Pilot konnte seinen Segelflieger noch in Richtung der Pferdekoppel in der Bruchstraße steuern. Der Segelflieger landete schließlich auf dem Feld der Pferdekoppel.

Der Pilot erlitt glücklicherweise nur eine kleine Schramme im Gesicht. Bei der Landung wurde der Segelflieger massiv beschädigt. Ebenfalls wurden mehrere Bäume und eine Futterbox beschädigt. Auf der Pferdekoppel befanden sich während der Notlandung keine Tiere. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

