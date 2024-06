Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Winsen

Aller

Celle. Wietze (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2024 gegen 11:30 Uhr ist es in der Alten Celler Heerstraße in Winsen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 72 Jahre alter Radfahrer befuhr die Alte Celler Heerstraße aus der Schützenstraße kommend in Richtung Brauckmanns Kerkstieg. In Höhe des dortigen Altenheims wurde er von einem schwarzen Mercedes trotz Gegenverkehrs und mit einem zu geringen Sicherheitsabstand überholt. Dadurch geriet der ältere Herr mit seinem Vorderrad an den Bordstein und kam mit seinem Rad zu Fall. Hierbei verletzt er sich leicht. Der Fahrer des schwarzen Mercedes entfernte sich von der Unfallstelle. Laut Angaben des Radfahrers haben die Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr beim Überholmanöver gehupt und mussten abbremsen.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und des Überholmanövers, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146 - 986230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell