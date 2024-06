Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermutliche Verkehrsunfallflucht in Lachendorf - Polizei beendet Suche nach dem Fahrer

Celle.Lachendorf. (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren am frühen Montagmorgen in Lachendorf bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Gegen 04:30 Uhr hatte ein Passant im Alten Postweg in der dortigen langgezogenen Kurve ein verunfalltes Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einem Baum entdeckt und die Rettungskräfte informiert. Diese konnten den Fahrer nicht am Unfallort antreffen. Da zu befürchten war, dass sich dieser bei dem Unfall verletzt hatte und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befand, leiteten die Rettungskräfte eine Suchaktion ein, bei der unter anderem auch eine Drohne eingesetzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Straße Alter Postweg aus südlicher Richtung kommend in Richtung Ahnsbecker Straße. Dabei ist der Fahrer des Mercedes aus ungeklärter Ursache in der Kurve mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, über den Grünstreifen geschleudert und zirka 20 Meter neben der Fahrbahn gegen einen Baum geprallt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Daher ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht. Die Suchmaßnahmen sind mittlerweile beendet. Ein Anrufer, hatte der Polizei im Auftrag des Fahrzeughalters zwischenzeitlich mitgeteilt, dass der Fahrer des Fahrzeuges wohlauf sei. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 80.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Fahrzeugführer dauern an.

