Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bankkarte vergessen - unberechtigte Abbuchungen

Neustadt/Weinstraße/ Ludwigshafen (ots)

Bereits am 20.11.2024 ließ ein 53-Jähriger aus Neustadt/W. seine Bankkarte in einem Zigarettenautomat im Stadtgebiet Ludwigshafen stecken. Als der Mann dies an seiner Wohnanschrift bemerkte, musste er feststellen, dass durch unbekannte Täterschaft mit seiner Karte mehrere Einkäufe getätigt wurden. Die Polizei Neustadt/W. hat nun Ermittlungen aufgenommen.

