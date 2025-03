Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250310-2-pdnms Neue Betrugsmasche in Neumünster

Neumünster (ots)

In der letzten Zeit kam es vermehrt in Neumünster zu einer neuen Form des Betruges gegenüber älteren Mitmenschen. Der Täter geht in diesen Fällen immer wieder auf die gleiche Art und Weise vor.

Der Täter klingelt bei älteren Menschen, spricht diese mit Namen an oder gibt sich als Bekannter aus, um Vertrauen zu erwecken.

Nach Betreten der Wohnung bittet der Täter um Aufbewahrung einer größeren Geldsumme. Dabei hält er einen Briefumschlag in der Hand, in welchem mindestens ein Geldschein zu sehen ist. Er erkundigt sich, wo die Personen ihr eigenes Geld aufbewahren würden. Er versucht dann in Schubladen und Schränken ein vermeintliches Versteck zu finden oder fragt offensiv nach einer Geldkassette, wo das Geld aufbewahrt wird. Schließlich verlässt er unter einem Vorwand die Wohnung. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter versucht, an die in der Wohnung gelagerten Wertgegenstände zu gelangen.

In einigen Fällen berichteten die späteren Geschädigten, dass der Täter bereits im Vorfeld Kontakt zu ihnen aufgenommen hatte.

In einem dieser Fälle gelang es dem Täter, einen mittleren vierstelligen Betrag aus einer Geldkassette zu entwenden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden : - männlich - zwischen 40 und 55 Jahre alt - Ca. 170-180 cm groß - hellhäutig - spricht fließend Deutsch ohne Akzent - kräftige bis füllige Statur - dunkle Arbeitshose/ Jeans, dunkle Jacke / blauer Parker - Pudelmütze in Grün oder Grau - teilweise trug er einen hellblauen Mund-Nasenschutz - in einigen Fällen habe sich die Person mit dem Fahrrad vom TO entfernt

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach weiteren Zeugen/ Geschädigten oder auch Hinweisgebern. Wer kann weiteren Angaben zu dem Täter machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

