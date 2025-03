Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250306-3-pdnms PKW aus Carport gestohlen in Schwedeneck

Schwedeneck ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 03.03.2025, 18.00 Uhr und dem 04.03.2025, 06.00 Uhr wurde ein BMW Cabriolet 320 aus einem Carport im Schlehenweg in Schwedeneck; Jellenbek gestohlen.

Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Fahrzeug am 03.03.2025 gegen 18.00 Uhr verschlossen im Carport abgestellt. Gegen 06.00 Uhr am nächsten Morgen war der PKW BMW 320 Cabriolet in der Farbe Silber nicht mehr im Carport.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wer kann Hinweise auf den Verbleib des silbernen BMW geben?

Besitzer umliegender Häuser im Schlehenweg, die mit einer Kamera überwacht werden, werden gebeten, ihre Aufnahmen zu prüfen und bei verdächtigen Aufnahmen diese der Polizei in Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der 04351-9080 oder der Kriminalpolizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell