POL-NMS: 250305.3 Neumünster: Diesmal andersrum - Geschädigter nach Unfall gesucht

Vorgestern kam es zu einem Unfall in der Wittorfer Straße in Neumünster. Die verursachende Fahrzeugführerin touchierte einen parkenden Pkw und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Wenig später erschien diese jedoch aus freien Stücken beim 1. Polizeirevier Neumünster und zeigte den Unfall an. Die Ermittler suchen nun die oder den geschädigten Fahrzeughalter/in.

Am 03. März 2025 erscheint um 14:40 Uhr eine Fahrzeugführerin auf dem Revier, um einen Unfall zu melden. Sie teilt mit, dass sie gegen 12 Uhr in der Wittorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt am Fahrbahnrand parkende Fahrzeug passiert habe. Hierbei sei sie zu nah an einem der abgestellten Fahrzeuge herangefahren und hätte diesen touchiert. Sie habe nach eigenen Angaben umgehend angehalten und sich den verursachten Schaden angeschaut. Hierbei habe sie einen Schaden am Heck festgestellt. Aus Unwissenheit sei sie dann zunächst nach Hause gefahren, um ihre Versicherungsunterlagen zu holen. Als sie 10 Minuten später zurückgekehrt sei, habe sich das Fahrzeug nicht mehr am Unfallort befunden.

Die 70-Jährige gab den Einsatzkräften gegenüber ein Kennzeichen an, welches nicht ausgegeben ist. Sie teilte mit, dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen schwarzen Kleinwagen mit Neumünsteraner Kennzeichen gehandelt habe.

Das 1. Polizeirevier Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die geschädigte Fahrzeughalterin oder den geschädigten Fahrzeughalter, die sich unter der Telefonnummer 04321-945 1336 bei der Polizei zu melden.

