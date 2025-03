Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250305.2 Rendsburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neumünster (ots)

Am 04.03.25 kam es in der Ostlandstraße in Rensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Pkw touchierte den Scooterfahrer, welcher daraufhin stürzte und sich verletzte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Fahrerin mit ihrem Pkw. Das Polizeirevier Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Laut Angaben des 26-jährigen Geschädigten befuhr dieser gestern gegen 13:45 Uhr den Geh- und Radweg der Ostlandstraße in Richtung Breslauer Straße. In gleicher Richtung sei ein Pkw unterwegs gewesen, der beabsichtigt habe nach links in die Stargarder Straße zu fahren. Als er die Stargarder Straße gekreuzt habe, sei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw gekommen. Hierbei sei er gestürzt und habe sich Verletzungen zugezogen. Die Fahrzeugführerin sei zunächst ausgestiegen und habe sich nach seinem Gesundheitszustand erkundigt. Im Anschluss sei sie in Richtung Stargarder Straße davongefahren, ohne dass Personalien ausgetauscht worden seien. Das Kennzeichen habe der Geschädigte nicht korrekt ablesen können.

Bei dem Pkw soll es sich um ein graublaues Fahrzeug gehandelt haben. Näheres ist nicht bekannt. Die Fahrzeugführerin soll ca. 65 Jahre alt gewesen sein.

Das Polizeirevier Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem verursachenden Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04331-208 zu melden. Zudem wird die Fahrzeugführerin gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

