Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Wixhausen: 34-Jähriger beschädigt mehrere Außenspiegel

Darmstadt (ots)

Mindestens sechs Außenspiegel beschädigte ein 34-Jähriger in der Nacht zum Freitag. (24.1.) Gegen 00.00 Uhr meldete sich eine Zeugin, die den Mann beobachtet hatte, wie er sich an den Autos in der Messeler-Park-Straße zu schaffen machte. Danach war er in Richtung Bahnhof gelaufen, wo ihn eine Polizeistreife vorläufig festnahm. Der Mann aus Bad Kreuznach war augenscheinlich alkoholisiert und hatte nach einem vorangegangenen Streit seine Wut an den Autos ausgelassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

