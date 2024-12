Polizei Hamburg

POL-HH: 241217-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.03.2024, 06:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Mengestraße

Mit Hilfe eines Fotos aus der Videoüberwachung eines Linienbusses fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich nach einem Unbekannten, der im März dieses Jahres ein Raubdelikt begangen haben soll.

Den Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Harburg (LKA 184) zufolge befand sich eine 52-jährige Frau im Bus der Linie 13 in Richtung Veddel, als sich zunächst ein Mann zu ihr setzte. Kurz darauf stand dieser auf, ging in den hinteren Bereich des Linienbusses und kehrte kurz vor Erreichen der nächsten Bushaltestelle zur Frau zurück. Unvermittelt entriss er der 52-Jährigen das Mobiltelefon, verletzte sie hierdurch an der Hand und flüchtete an der Haltestelle "Wilhelmsburg" aus dem Bus in Richtung des Bürgerhauses.

Da die geführten Ermittlungen des LKA 184 bisher nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, hat die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 170 bis 180 cm groß - 30 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur - kurze, schwarze Haare - dunkler Vollbart - zur Tatzeit bekleidet mit einer dunklen Steppjacke, einer auffällig hellen Hose, weißen Turnschuhen und schwarzen Handschuhen - trug eine dunkle Umhängetasche

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

