Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrer nach schwerem Sturz im Krankenhaus verstorben

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Freitag (14.06.2024) stürzte ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See im Bereich Lavesumer Straße / Geheimrat-König-Straße. Bei dem Alleinunfall stürzte der Mann so unglücklich, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Am Montag erlag der 35-Jährige leider seinen Verletzungen.

Die abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

