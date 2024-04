Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unbekannte Täter schlagen einen Passanten/Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken (ots)

Am 23.10.2023 gegen 23:00 Uhr schlagen und treten im Bereich der Bushaltestelle Stettiner Straße in 66121 Saarbrücken zwei derzeit unbekannte Männer auf einen 23-jährigen Mann ein. Zudem nehmen sie das Opfer in den "Schwitzkasten" und schlagen es vermutlich mit einem Stein auf den Kopf. Erst als der junge Mann benommen auf dem Boden liegt und eine derzeit unbekannte Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wird und die Täter stört, lassen diese von ihrem Opfer ab und flüchten.

Der Geschädigte erleidet Verletzungen im Kopfbereich. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Tätern, welche zuvor mit dem Verletzten in einem Bus saßen verfügt.

Zeugen, die Hinweise zu den abgebildeten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

