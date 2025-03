POL-NMS: 250306-2-pdnms Neue Versicherungskennzeichen für E-Scooter: Grün ersetzt Blau

Neumünster (ots) - Vorgestern kam es zu einem Unfall in der Wittorfer Straße in Neumünster. Die verursachende Fahrzeugführerin touchierte einen parkenden Pkw und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Wenig später erschien diese jedoch aus freien Stücken beim 1. Polizeirevier Neumünster und zeigte den Unfall an. Die Ermittler suchen nun die oder den ...

