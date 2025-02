POL-PB: Unfall mit Kreuzungsbereich mit drei verletzten Personen

Kreis Paderborn (ots) - (md) Über das Wochenende kam es zu mehreren Taschendiebstählen im Kreis Paderborn. Am Freitag 14.02., wollte eine 40-jährige Frau am Mittag in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz ihre Einkäufe zahlen, als sie bemerkte, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der geöffneten Handtasche steckte. Kurze Zeit später fand eine Verkäuferin in einem benachbarten Geschäft besagten Geldbeutel, aus ...

