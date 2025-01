POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Viele Betrugsversuche, Unfall mit zwei Verletzten, Wahlplakat gestohlen und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Polizeipräsidium Heilbronn

Main-Tauber-Kreis: Viele Anrufe von falschen Polizeibeamten

Am Mittwoch versuchten Betrüger an das Geld von Einwohnern des Main-Tauber-Kreises zu kommen. Insgesamt sind derzeit 15 Fälle im Landkreis bei der Polizei bekannt. Glücklicherweise blieb es bei Versuchen und alle Angerufenen durchschauten die Masche.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:  Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.  Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Bad Mergentheim: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Bad Mergentheim. Gegen 6.20 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes, von Markelsheim kommend, in der Weikersheimer Straße unterwegs und bog nach links in Richtung Igersheim ab. Hierbei übersah er vermutlich den VW Polo eines 55-Jährigen, der auf der Landesstraße 2251 von Igersheim in Richtung Weikersheim fuhr. Der VW-Fahrer versuchte noch dem Mercedes auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Unfall zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu, mussten aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Boxberg-Bobstadt: Wahlplakat gestohlen

Am vergangenen Wochenende wurde in Bobstadt ein Wahlplakat entwendet. Zwischen Freitag und Samstag nahm ein unbekannter Täter das Plakat, welches am Ortseingang in der Bobstadter Straße aufgestellt war, mit. Der Schaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 621324 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Wertheim: Zeuge und möglicher Geschädigter nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei sucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Samstagabend in Wertheim nach einem möglicherweise gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Gegen 19.40 Uhr überholte ein 28-Jähriger mit seinem VW auf der Bismarkstraße, innerorts, einen Toyota und einen Seat. Beim Wiedereinscheren schnitt er den Toyota und gefährdete hierbei dessen 33-jährigen Fahrer. Die 31-jährige Zeugin im Seat gab an, dass während des Überholvorgangs ein Pkw entgegenkam. Auch dessen Lenker könnte gefährdet worden sein, weshalb nun nach diesem gesucht wird. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

