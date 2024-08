Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall in Bergheim Rettungshubschrauber im Einsatz - Landstraße voll gesperrt

Bild-Infos

Download

Bergheim (ots)

Bei einem Alleinunfall wurde am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Rettungskräfte fanden den Kradfahrer im Graben liegend an der Landstraße 361n in Höhe Paffendorf vor. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens behandelten den Schwerverletzten. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Für die Rettungsmaßnahmen und die Landung des Hubschrauber musste die Landstraße voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Patient in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme. Zur Schadenshöhe und Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandamtmann Georg Bartz.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell