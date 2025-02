Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall nach missachtetem Abbiegevorgang

Delbrück-Sudhagen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Lippstädter Straße mit dem Leiwesdamm und der Schlinger Straße in Delbrück-Sudhagen hat sich am Donnerstagvormittag eine 58-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die Frau war in einem Mercedes Benz gegen 11.45 Uhr in Richtung Lippstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in den Leiwesdamm abbiegen und zeigte dies per Blinker an. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger setzte den Blinker nach rechts, um in die Schlinger Straße abzubiegen. Der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter bewertete die Situation vor ihm falsch und setzte zu einem Überholvorgang an. Dadurch stieß er mit dem Mercedes der 58-Jährigen zusammen. Deren Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein angrenzendes Brückengeländer geschleudert und kam dort zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus nach Salzkotten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Kreuzung für rund eine Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell