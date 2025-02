Polizei Paderborn

POL-PB: Taschendiebstähle im Kreis Paderborn

Kreis Paderborn (ots)

(md) Über das Wochenende kam es zu mehreren Taschendiebstählen im Kreis Paderborn.

Am Freitag 14.02., wollte eine 40-jährige Frau am Mittag in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz ihre Einkäufe zahlen, als sie bemerkte, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der geöffneten Handtasche steckte. Kurze Zeit später fand eine Verkäuferin in einem benachbarten Geschäft besagten Geldbeutel, aus dem allerdings ein zweistelliger Betrag fehlte. Bereits in der vergangenen Woche war es dort wohl zu Funden von Portemonnaies gekommen, dabei war der Verkäuferin wiederholt eine augenscheinlich schwangere Frau aufgefallen, die sich dann im Geschäft aufhielt. Die Frau mit südosteuropäischem Typ soll 30-40 Jahre alt und 160-165 Zentimeter groß sein. Die Haare waren zum Zopf gebunden, hatten helle Strähnchen und die Frau trug einen schwarzen Mantel. Die Polizei bittet Zeugen, die eine Frau wahrnehmen, auf die die Beschreibung passt, sich unter 05251 306-0 zu melden.

Ebenfalls am Freitag, 14.02., wurde eine 46-jährige Frau gegen 12.00 Uhr in einem Salzkottener Supermarkt an der Geseker Straße Opfer eines Taschendiebstahls. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der offenen Jackentasche gestohlen worden war.

Am Samstag, 15.02. stahlen Unbekannte gegen 13.00 Uhr einer 69-jährigen Frau in einem Supermarkt an der Wewerstraße in Paderborn-Elsen das Portemonnaie, Auch sie trug es in der offenen Manteltasche bei sich und stellte an der Kasse den Diebstahl fest. Ein paar Minuten später hatte ein unbekannter Mann den Geldbeutel bei einer Kassiererin abgegeben, allerdings fehlte das Bargeld. Der Mann trug verschmutzte Jeans, eine schwarze, verschmutzte Jacke und einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen und bittet darum, sich unter 05251 306-0 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Außerdem besteht für Supermärkte die Möglichkeit, sich an einer entsprechenden Präventionskampagne zu beteiligen. Alle Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-schlagen-auch-in-supermaerkten-zu

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell