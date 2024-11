Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Vandalismus an Schule/Polizei sucht Zeugen

Trebur (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (22.11.), 17.00 Uhr, bis Montagmorgen (25.11.), 8.00 Uhr, hebelten Unbekannte eine Tür der Mittelpunktschule in der Theobaldstraße auf und verschafften sich so Zugang in das Schulgebäude. Dort beschädigten die ungebetenen Besucher mehrere Gipskartonplatten an Decken im 1. Obergeschoss und im Erdgeschoss. Durch Zeugen wurden am Sonntagabend (24.11.), gegen 21.30 Uhr, zwei Jugendliche bemerkt, die offenbar auf das Schulgelände gelangen wollten. Sie flüchteten nachdem sie von einer Zeugin angesprochen wurden und sollen zuvor aus einem in der Theobaldstraße abgestellten silberfarbenen Kleinwagen ausgestiegen sein.

Die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen in dem Fall wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung übernommen. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

