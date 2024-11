Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Messel (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Germannstraße geriet am Montag (25.11.) in das Visier unbekannter Krimineller. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie zwischen 9.30 und 13.30 Uhr ins Innere des Wohnhauses. Sie durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Was sie genau entwendeten und wie hoch der Schaden ist, muss noch geprüft werden. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

