Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Beerfelden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Oberzent (ots)

Am Freitag (22.11.) konnte in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr durch mehrere Zeugen beobachtet werden, wie ein dunkles Fahrzeug in der Neustraße gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses fuhr und diese durch den Aufprall beschädigte. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeistation in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise entgegen.

Wer kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062/953-0 oder über Internet pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden. Sachbearbeiter: POK Baier

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell