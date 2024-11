Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Pfungstadt (ots)

Am Montag (25.11.) ereignete sich gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ringstraße in Pfungstadt, bei dem eine 17-jährige Pfungstädterin mit ihrem Fahrrad verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die Fahrradfahrerin die Ringstraße in Richtung der Klingsackerstraße. Dort überholte ein PKW die Fahrradfahrerin, wobei diese - mutmaßlich aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands - ausweichen musste und mit einem geparkten PKW kollidierte. Nach der Kollision kam die junge Frau zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die im Anschluss durch einen RTW versorgt werden mussten.

Der Fahrzeugführer des Autos hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau, entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen.

In diesem Zusammenhang wird der Fahrzeugführer gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt (Tel.: 06157 9509-0) zu melden.

Auch werden weitere Unfallzeugen gebeten sich unter der genannten Telefonnummer zu melden, insofern sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang getätigt werden können.

Berichterstatter: Pillasch, PK (PSt. Pfungstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell