Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kupferkabel im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet

Pfungstadt (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum vergangenen Freitag (22.11.) auf das Gelände eines Umspannwerkes außerhalb von Pfungstadt abgesehen. Gegen 6.45 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 15 Uhr am Vortag durch das aufgebrochene geöffnete Tor auf das Gelände gelangt waren. Auf dem Gelände brachen sie nach bisherigen Erkenntnissen die Rolltore gewaltsam öffnen und aus dem Inneren der Werkstatthallen unter anderem fünf Trommeln mit Kupferkabel, Kupferseile sowie Kupferabfälle entwenden. Aufgrund des Umfangs der Beute sowie der Spuren kann davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Täter mit einem entsprechenden Transportfahrzeug gehandelt haben dürfte. Mit dem Diebesgut, dessen Wert auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt wird, suchten sie unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell