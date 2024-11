Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer VW (DA-KE 101) entwendet

Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.11.) soll ein schwarzer VW Caddy mit dem Kennzeichen DA-KE 101 in der Dieburger Straße gestohlen worden sein. Das Auto, das dort ab 18 Uhr geparkt war, habe sich am nächsten Morgen gegen 7:15 Uhr nicht mehr an seinem Platz befunden.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges gesehen oder Informationen zu dem schwarzen VW Caddy hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell