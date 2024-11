Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Polizei stellt Fahrräder sicher und sucht Eigentümer

Otzberg (ots)

Nach der Sicherstellung dreier Fahrräder in einem Anwesen in Lengfeld sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern. Bereits am 8. Oktober 2024 Uhr hatten Polizeistreifen in einem Anwesen in der Heierngasse zwei Damenräder der Marken Hercules und California sowie ein Mountainbike der Marke Corratec bei einem 26 Jahre alten Tatverdächtigen sichergestellt. Aufgrund erster Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass die Velos aus Diebstählen stammen. Bisherige Ermittlungen erbrachten aber bisher noch keine Hinweise auf deren Herkunft, weshalb sich die Darmstädter Kripo jetzt mit Lichtbildern an die Öffentlichkeit wendet. Wer erkennt die abgebildeten Fahrräder oder hat Hinweise zur Herkunft? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

