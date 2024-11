Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Autoaufbrüchen

Täter gehen leer aus

Darmstadt (ots)

Gleich vier Autos sind in den letzten Tagen in verschiedenen Straßen Darmstadts gewaltsam aufgebrochen worden. In allen Fällen schlugen die Täter ein Fenster ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Die Bilanz: durchwühlte Innenräume, aber offenbar keine Beute.

In der Karlstraße geriet ein roter Peugeot (FM 718-DV) ins Visier. Obwohl der Innenraum durchsucht wurde, blieb der Besitzer nach bisherigen Erkenntnissen von einem Diebstahl verschont.

Ähnlich verlief ein Fall in der Ploenniestraße, wo am Samstagabend gegen ein schwarzer Skoda Octavia (DA-RP 809) angegangen wurde. Hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Viktoriastraße traf es einen schwarzen Mazda. Der Zeitraum des Einbruchs lässt sich auf Freitagnachmittag (16:30 Uhr) bis Samstagmorgen (10:30 Uhr) eingrenzen. Auch hier blieb es bei einer durchwühlten Fahrgastzelle ohne erkennbaren Diebstahl.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Kiesstraße. Ein grauer Renault Clio wurde gewaltsam geöffnet und durchsucht - auch hier konnte der Täter offenbar nichts mitnehmen.

Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob die vier Einbrüche miteinander in Zusammenhang stehen könnten. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in den genannten Straßen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell