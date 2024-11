Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - B33/B294 Straßenverkehrsgefährdung und gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr

Zeugenaufruf

Haslach (ots)

Am 15.11.2024 in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr befuhr ein schwarzer Mercedes, Modell C200, Kennzeichen unbekannt, die B33/B294 von Haslach kommend in Fahrtrichtung Hausach. Hierbei soll der Fahrer des schwarzen Mercedes bei einem Überholvorgang am Ortsausgang Haslach eine weiße Limousine, Modell und Kennzeichen unbekannt, im Gegenverkehr derart gefährdet haben, dass es fast zu deinem Verkehrsunfall kam. Des Weiteren soll der Fahrer des schwarzen Mercedes an der Ausfahrt des Sommerbergtunnels in Fahrtrichtung Hausach durch seine rücksichtslose Fahrweise einen schwarzen SUV, Modell und Kennzeichen ebenfalls unbekannt, in gleicher Weise wie die weiße Limousine gefährdet haben. Verkehrsteilnehmer die zur oben genannten Zeit auf der B33/B294 unterwegs waren und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsstraftaten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07832 / 975920 beim Polizeirevier Haslach zu melden. /AFK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell