POL-OG: Achern - Streit endet mit Körperverletzung

Polizei sucht Zeugen!

Ein Streit um ein Vorfahrtsrecht auf dem Parkplatz eines Wareneinkaufsmarktes in der Güterhallenstraße in Achern am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr endete in einer handfesten Auseinandersetzung der Kontrahenten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter seinem Gegner mit der Hand ins Gesicht. Der Aggressor wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, von kräftiger Gestalt mit schwarzen Haaren, an den Armen tätowiert und bekleidet mit einer Basecap. Nach der Tat verließen der Täter und seine offensichtlich schwangere Begleitung die Örtlichkeit in einem blauen Kleinwagen mit Kehler Zulassung. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen des Vorfalles um sachdienliche Hinweis unter Tel. 07841 / 7066-0.

