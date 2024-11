Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Polizei hat nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Donnerstag in der Hochstraße die Ermittlungen aufgenommen. Die bislang unbekannten Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr durch das Aufhebeln der Türen in eine Gartenhütte. Hieraus entwendeten sie offenbar Werkzeug. Im Anschluss sollen die Unbekannten durch das Aufhebeln der Terrassentür versucht haben, in das Anwesen zu gelangen. Die Langfinger wurden hierbei jedoch augenscheinlich gestört, woraufhin sie das Weite suchten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

