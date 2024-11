Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sturz mit geklautem Fahrrad

Offenburg (ots)

Zu einem schweren Fahrradunfall kam es am Donnerstagabend an der Kreuzung M.-v.-Richthofen-Straße/Oswald-Boelcke-Straße. Nach ersten Erkenntnissen stürzte ein 44-jähriger Radfahrer gegen 23:10 Uhr alleinbeteiligt auf der Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung des Fahrrades stellte sich heraus, dass dieses Fahrrad in Lahr zuvor entwendet wurde. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. /em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell