POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen: Tatverdächtiger identifiziert

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

In den vergangenen Wochen wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Offenburg wiederholt Sachbeschädigungen an vorwiegend hochwertigen Fahrzeugen gemeldet. Nun gelang es den Ermittlern, einen möglichen Tatverdächtigen zu identifizieren.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Offenburg registrierte zwischen dem 1. und dem 15. November insgesamt 45 Fälle von Sachbeschädigung. Besonders betroffen waren Pkw der Marken Mercedes und BMW, die großflächig zerkratzt wurden. In einigen Fällen zerstach der Täter auch Reifen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf rund 100.000 Euro.

Am 15. November wurde ein 44-jähriger Mann aus der Offenburger Oststadt unabhängig von dieser Vandalismus-Serie aufgrund eines Unterbringungsbefehls in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Hintergrund dieser Maßnahme war unter anderem sein aggressives Verhalten gegenüber Mitarbeitern von Behörden und Banken. Bei der Überprüfung seiner Wohnung stießen die Beamten auf verschiedene Werkzeuge, die für die Beschädigungen an Fahrzeugen verwendet worden sein könnten. Eine erste Sichtung seines Mobiltelefons ergab zusätzliche Hinweise, die den Mann mit den Sachbeschädigungen in Verbindung bringen könnten.

Derzeit werden weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, darunter die genaue Analyse des Mobiltelefons durch Spezialisten der Kriminalpolizei sowie eine kriminaltechnische Untersuchung der Werkzeuge, um weiter aufzuklären, inwieweit der 44-Jährige tatsächlich für die genannten Taten verantwortlich ist. Gleichzeitig prüfen die Ermittler, ob der Mann auch mit zwei Fahrzeugbränden in Verbindung stehen könnte, die Anfang November im Offenburger Stadtgebiet gemeldet wurden.

Seit der Unterbringung des Verdächtigen sind keine weiteren Sachbeschädigungen bekannt geworden.

