Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Rettungsgasse nicht eingehalten

Schutterwald, A5 (ots)

Bei einem tödlichen Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr kam zu einer Vollsperrung. Mehreren Einsatzfahrzeugen wurde das Durchfahren einer gebildeten Rettungsgasse wegen nicht unerheblichen Behinderungen durch Verkehrsteilnehmer erschwert. Im zweispurigen Bereich sollen teilweise Sattelzüge auf dem linken Fahrsteifen gestanden haben. Die Rettungsgasse wurde durch die Autofahrer trotz zeitversetzten Durchfahrens mehrerer nachrückender Einsatzfahrzeuge sowie Bergungs- und Reinigungsfahrzeugen immer wieder geschlossen, so dass sich das Eintreffen am Unfallort verzögerte. Gegen 7:15 Uhr wendete ein Opel-Fahrer seinen Wagen am Stauende und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen in Richtung einer Behelfsausfahrt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

/ph

