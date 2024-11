Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Beleidigung

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr wurde ein 14-Jähriger am Bahnhof in der Hauptstraße einer Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei unterzogen. Bei der Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass der Jugendliche aus einer Einrichtung in Schwanau abgängig war und bereits nach ihm gefahndet wurde. Der Vermisste wurde von einer Polizeistreife des Polizeireviers Kehl zur Jugendeinrichtung zurückgebracht. Während der Fahrt verhielt er sich verbal aggressiv, provozierend und beleidigte die Polizeibeamten. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell