Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielautomaten aufgebrochen

Erfurt (ots)

Große Beute machten Einbrecher in der Nacht zu Freitag in einer Gaststätte am Berliner Platz in Erfurt. Die Unbekannten hatten zunächst die Eingangstüre aufgebrochen und sich im Inneren an zwei Spielautomaten zu schaffen gemacht. Mit Gewalt öffneten sie diese und schnappten sich daraus Bargeld in Höhe von 3.500 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch Freitagvormittag und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

