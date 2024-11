Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Einsatzübung Verkehrsunfall - Feuerwehr und Rettungsdienst üben in Celle

Celle (ots)

Am Donnerstagabend führte der 3. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache eine gemeinsame Übung mit dem Rettungsdienst durch.

Angenommen wurde ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs. Hierbei waren in einem Einmündungsbereich zwei Fahrzeuge seitlich zusammengestoßen. In beiden Autos waren je zwei Personen eingeklemmt, in einem der PKWs befand sich zusätzlich ein Baby. Ein weiteres Fahrzeug war bei einem Ausweichmanöver von der Straße abgekommen und schräg auf dem Dach zum liegen gekommen.

Schwerpunkt der Übung war die technische Hilfeleistung sowie die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und die patientenorientierte Rettung der eingeklemmten Personen. Hierbei wurde ein Großteil der Unfallopfer durch Darsteller simuliert. Ebenfalls konnten im Rahmen der Übung junge Mitglieder der Feuerwehr und Angehörige des Rettungsdienstes, die sich teilweise noch in der Ausbildung befinden, unter realistischen Bedingungen in die Einsatzabläufe eingebunden werden.

Durch den Einsatzleiter wurde die Einsatzstelle in zwei Bereiche gegliedert. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst erfolgte dann die Rettung der eingeklemmten Personen. Hierbei fand die technische Rettung gleichzeitig an allen drei beteiligten Fahrzeugen statt. So wurden zunächst verschiedene Rettungsöffnungen geschaffen und anschließend die betroffenen Personen gerettet.

Im Anschluss erfolgte eine allgemeine Übungsbesprechung sowie eine Erläuterung des Vorgehens in den unterschiedlichen Bereichen der Übung.

Neben den Kräften der Celler Feuerwehr war der Rettungsdienst mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter Unfallhilfe an der Übung beteiligt. Ein Dank geht an die DLRG Celle für die realistische Darstellung der Unfallopfer sowie an den Abschleppdienst Giesche für die Bereitstellung der Unfallfahrzeuge.

