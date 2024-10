Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zimmerbrand in voller Ausdehnung, drohender Flammenüberschlag ins Obergeschoss, 15 betroffene Personen - Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Mittwochabend im Einsatz!

Celle (ots)

Am Mittwoch um 22:29 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Wittinger Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigte sich die Feuermeldung. Mindestens ein Zimmer sollte in Vollbrand stehen. Aufgrund der Lage wurde durch den Einsatzleiter unverzüglich eine Alarmstufenerhöhung veranlasst.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses brannte ein Zimmer in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich bereits teilweise in den Nachbarraum ausgebreitet. Flammen schlugen aus einem Fenster zur Straßenseite. Es drohte ein Flammenüberschlag in das erste Obergeschoss. Personen befanden sich nicht mehr in Gefahr.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp im Innenangriff mit einem C-Rohr vor. Ein weiteres C-Rohr wurde im Außenangriff vorgenommen, so konnte ein Überschlag der Flammen auf die Wohnung im Obergeschoss verhindert werden. Eine Drehleiter ging im Bereich der Brandwohnung in Stellung. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung abgewendet werden. In der Brandwohnung mussten im Anschluss diverse Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Im Außenbereich wurden Teile der Wandverkleidung abgenommen, da hier eine starke Hitzeeinwirkung stattgefunden hat. Des Weiteren waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen zur Entrauchung notwendig. Hierzu zählte auch das Nachbarhaus, da sich der Brandrauch durch die Wand auch in Wohnungen des unmittelbar angrenzenden Wohngebäudes ausgebreitet hat. Durch die Feuerwehr wurden alle Wohnungen der betroffenen Gebäude kontrolliert. Die Brandwohnung sowie die darüber liegende Wohnung sind nicht mehr bewohnbar.

Aufgrund einer großen Anzahl von betroffenen Personen wurde durch den Rettungsdienst eine MANV-Lage ausgelöst. Insgesamt waren 15 Personen betroffen. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Betreuung der Betroffenen erfolgte durch den Rettungsdienst. Hierbei kam auch eine Betreuungskomponente zum Einsatz.

Im Einsatz waren über 40 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache mit neun Fahrzeugen. Der Einsatzleiter wurde durch die Führungsgruppe Einsatzleitung der Feuerwehr Celle unterstützt. Neben der Feuerwehr waren die Polizei, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und der Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Im Rahmen der Betreuung waren ebenfalls Kräfte der Johanniter Unfallhilfe und des ASB eingebunden. Insgesamt waren rund 70 Personen im Einsatz.

Zur Brandursache sowie zu Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

