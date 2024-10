Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einem Seniorenwohnanlage

Celle (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in einer Seniorenwohnanlage im Ortsteil Blumlage alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Es brannte in der Teeküche einer Bewohnerwohnung. Personen waren nicht in Gefahr. Erste Löschmaßnahmen waren bereits durch Angestellte eingeleitet worden. Die weitere Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerärt durchgeführt. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich belüftet und entraucht.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

