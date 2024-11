Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fiat-Fahrer gegen 19:00 Uhr die "Angelgasse" in Richtung Wilhelm-Bauer-Straße. Offenbar aus Unachtsamkeit kollidierte er an der dortigen Kreuzung mit einem 39-jährigen Fußgänger. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand kein Sachschaden.

/sa

