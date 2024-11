POL-OG: Neuried - Schwerer Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Ein Streit um ein Vorfahrtsrecht auf dem Parkplatz eines Wareneinkaufsmarktes in der Güterhallenstraße in Achern am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr endete in einer handfesten Auseinandersetzung der Kontrahenten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter seinem Gegner mit der Hand ins Gesicht. Der Aggressor wird wie folgt beschrieben: ...

mehr