POL-PPWP: Verfolgung durch die Innenstadt: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Nach einer Verfolgung durch die Innenstadt hat die Polizei am Dienstagabend einen 31-Jährigen festgenommen. Der Mann wird des räuberischen Diebstahls verdächtigt.

Einem Zeugen war der 31-Jährige kurz vor 20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kerststraße aufgefallen, als er mehrere Artikel aus dem Geschäft, ohne zu bezahlen, einsteckte. Auf frischer Tat ertappt, ergriff der Verdächtige die Flucht. Der Zeuge verfolgte den Mann bis in die Wagnerstraße. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen griff der mutmaßliche Dieb seinen Verfolger dann mit Faustschlägen an. Er verletzte den 22-Jährigen und setzte seine Flucht fort. Einsatzkräfte der Polizei hefteten sich an die Fersen des Verdächtigen. In der Fackelstraße gelang schließlich der Zugriff. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Der leicht verletzte 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |erf

