Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeistreife nimmt 28-Jährigen nach versuchtem Einbruch in Tankstelle fest

Darmstadt (ots)

Polizeistreifen haben am späten Sonntagabend (24.11.) einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle dank eines Zeugenhinweises noch auf frischer Tat festgenommen. Gegen 22.50 Uhr alarmierte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete eine verdächtige Person, die sich scheinbar mit einer Brechstange an der Eingangstür einer Tankstelle in der Landgraf-Georg-Straße zu schaffen machte. Umgehend wurden mehrere Streifen alarmiert, die die beschriebene Person schließlich noch vor Ort antreffen und festnehmen konnten. Der Mann aus Darmstadt kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs strafrechtlich verantworten.

Das Beispiel stellt einmal mehr die Bedeutung von Hinweisen an die Polizei unter Beweis. Besonders während der "dunklen Jahreszeit" spielt die Wachsamkeit von Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle für die öffentliche Sicherheit. Verdächtige Beobachtungen, sei es ein unüblicher Fahrzeugstandort, merkwürdige Verhaltensweisen oder ungewöhnliche Geräusche, sollten nicht ignoriert werden. Oft wird davon ausgegangen, dass eigene Beobachtungen unwichtig sind oder nicht ins Gewicht fallen. Doch genau solche Hinweise können für die Polizei von großer Bedeutung sein.

Weitere Hinweise in Zusammenhang mit "Wachsamkeit als Schutz" sind hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5914287

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell