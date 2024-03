Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiliche Kriminalstatistik der PI Idar-Oberstein für das Jahr 2023

Idar-Oberstein (ots)

Strukturdaten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein stellt ihre polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 dar. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ist eine Zusammenstellung aller der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen Inhalte. Sie soll damit im Interesse einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung zu einem überschaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Kriminalität führen. Der örtliche Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein umfasst die Stadt Idar-Oberstein mir ihren 13 Stadtteilen sowie die Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Auf einer Fläche von 391 km² sind 53.273 Einwohner (Stand 31.12.2023) zu betreuen. Die Stadt Idar-Oberstein umfasst aktuell 30.922 Einwohner, hiervon sind 5.998 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Die Ortslagen der Verbandsgemeinde Herrstein/ Rhaunen, welche ebenfalls zum Dienstgebiet der PI Idar-Oberstein gehören, umfassten zum o.g. Stichtag 22.351 Einwohner, wovon 3.331 unter 18 Jahren sind. Damit beträgt der Zuständigkeitsbereich der PI Idar-Oberstein in etwa die Hälfte der Fläche des Landkreises Birkenfeld.

Kriminalitätsentwicklung

Im Berichtsjahr 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 2899 Straftaten mit insgesamt 1415 Tatverdächtigen statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 2993 Fällen bedeutet dies ein Rückgang um 94 Straftaten (- 3,24 %). Im 5-Jahres-Vergleich befinden sich die Fallzahlen damit weiterhin unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres. Aufgeklärt wurden hiervon 1873 Straftaten. Die Aufklärungsquote im Jahr 2023 betrug damit 64,6%, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht (2022: 64,9%).

Entwicklung der Häufigkeitszahl

Die Häufigkeitszahl ist ein Indikator dafür, wie sicher die Menschen im Bereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein leben und drückt demnach aus, wie hoch das Risiko ist Opfer einer Straftat zu werden. Sie beschreibt die Anzahl der Straftaten je 100.000 Einwohner und liegt im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mit 5.442 unter dem Landesdurchschnitt.

Entwicklung im Bereich der Rohheitsdelikte

Im Bereich der Fallzahlenentwicklung der Rohheitsdelikte, wozu u.a. Raub, Körperverletzungen und Bedrohungen zählen, ist ein leichter Rückgang auf 649 erfasste Straftaten zu verzeichnen (2022: 655 Straftaten). Die Körperverletzungsdelikte verzeichnen gesamtheitlich betrachtet einen leichten Anstieg von 21 Straftaten (4,9 %), wohingegen bei den Straftaten gegen die persönliche Freiheit ein Rückgang um 27 Straftaten (13%) festzustellen ist. Ebenso ist die Zahl der Bedrohungsdelikte im Vergleich zum Jahr 2022 um 35 Fälle gesunken und damit rückläufig.

Entwicklung im Bereich der Eigentumskriminalität

Die Straftaten im Bereich des Diebstahls ohne erschwerende Bedingungen, sog. "einfache Diebstähle", sind im Vergleich zum Vorjahr 2023 leicht angestiegen. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 624 Straftaten und damit 58 mehr als im Vorjahr erfasst. Der Anstieg zeigt sich vorrangig im Bereich der Ladendiebstähle.

Entwicklung der Jugendkriminalität

Die Auswertung der Statistik für das Jahr 2023 zeigt, wie bereits im Jahr 2022, dass die Täter unterhalb des 21. Lebensjahres nach wie vor nicht unerheblich vertreten sind, besonders im Bereich der Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte. Die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen bei den unter 21-Jährigen liegt mit 368 über der des Vorjahres. Grundsätzlich kann insbesondere ein gesteigertes Anzeigeverhalten der Bevölkerung mitursächlich für diese Steigerung der Fallzahlen sein. Da die oben aufgeführten Straftaten häufig in der Öffentlichkeit stattfinden, werden diese von der Bevölkerung wahrgenommen und an die Polizei gemeldet. Ein weiterer Punkt ist die spätere Sachbearbeitung der Delikte, in der meist weitere Tatverdächtige nachermittelt werden können. Teilweise waren aber auch gruppendynamische Prozesse, der übermäßige Konsum von alkoholischen Getränken und/ oder Betäubungsmittel mitursächlich und/oder konfliktauslösend.

Gewalt gegen Polizeibeamte

Der in den vergangenen Jahren zu bemerkende Trend eines kontinuierlichen Anstiegs im Bereich von Widerständen und Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte, anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie sonstigen Angehörigen staatlicher Institutionen setzte sich im Jahr 2023 nicht fort. Im Jahr 2023 wurden 15 entsprechender Straftaten erfasst (2022: 21 Straftaten).

Fazit

Grundsätzlich gilt das Leben der Bürgerinnen und Bürger im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Idar-Oberstein auch im Jahr 2023 als sicher. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, den Netzwerkpartnern und der Justiz spielt hierbei eine wesentliche und wichtige Rolle im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und über deren Grenzen hinaus. Die Polizei- und Kriminalinspektion Idar-Oberstein arbeiten auch weiterhin bürgernah und transparent, 24 Stunden am Tag, 366 Tage im Jahr, um eine positive Entwicklung in der Bekämpfung der Kriminalität zu verfestigen.

