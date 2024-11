Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zwei Fahrraddiebstähle am gleichen Tatort/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am 14. November, in der Zeit zwischen 7.30 und 12.00 Uhr, wurde "In der Lahrbach", vor einem dortigen Sportpark, ein E-Bike der Marke Corratec im Wert von rund 3000 Euro entwendet. Das Rad war ordnungsgemäß mit einer Stahlkette mit Vorhängeschloss an einem Fahrradständer gesichert. Die Kriminellen brachen das Schloss auf und entwendeten das E-Bike samt Schloss und Kette.

Am Freitag (22.11.) trug sich an der gleichen Örtlichkeit erneut ein Fahrraddiebstahl zu. In der Zeit zwischen 17.00 und kurz nach 19.00 Uhr, fiel Kriminellen ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Cube im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Das Rad wurde mit dem Vorderrad mittels Faltschloss am Radständer gesichert. Die Täter schraubten das Vorderrad ab und entwendeten anschließend Rahmen und Hinterreifen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass an dem recht frequentierten Tatort Zeugen durchaus etwas bemerkt haben könnten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell