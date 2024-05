POL-RE: Castrop-Rauxel: 10-jähriges Mädchen von Auto angefahren

Recklinghausen (ots) - Ein 71-Jähriger aus Recklinghausen erhielt am Sonntagabend eine SMS. Der Absender gab sich als seine Tochter mit neuer Handynummer aus und bat darum, die Nummer einzuspeichern. Am nächsten Morgen kam dann erneut eine Nachricht über einen Messenger-Dienst, in der die angebliche Tochter erklärte, dass das Mikrofon ihres Handys defekt sei, weil es in die Toilette gefallen sei. Deshalb könne man ...

